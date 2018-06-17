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YDP: “Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kemal Altuncuoğlu’nun disiplin kuruluna verileceğini bildirdi.

YDP: “Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kemal Altuncuoğlu’nun disiplin kuruluna verileceğini bildirdi.

17 Haziran 2018 Pazar 13:06
YDP: “Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Kemal Altuncuoğlu’nun disiplin kuruluna verileceğini bildirdi.

Partiden yapılan açıklama şöyle:

“Son zamanlarda sosyal medya hesabından parti aleyhine üstüste açıklamalar yapan Kemal Altuncuoğlu disiplin kuruluna veriliyor.
Kemal Altuncuoğlu, YDP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için düşünülmüş, fakat daha sonra "Uyum farklılığı" nedeni ile aday yapılmaktan vazgeçilmişti.
Konu ile ilgili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan şunları söyledi:

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‘Kemal Altuncuoğlu Partimizin Lefkoşa Belediye Başkan adaylığı için düşünülmüştü. Bu yönde MYKmdan şartlı karar da çıkarılmıştı. Fakat daha sonra bu şartlar yerine getirilmediği gibi ciddi bir takım uyuşmazlıklarda ortaya çıktı. Bunun üzerine MYK’mız Kemal Altuncuoğlu'nun aday gösterilmesinden vazgeçti ve Sayın Mehmet Ünal Bay'ın aday yapılmasına karar verildi. Bu aday değişikliği sürecinde Sayın Kemal Altuncuoğlu' nun şahsiyetini zedeleyecek hiç bir açıklama yapmamaya özen gösterdik. Ne var ki Sayın Altuncuoğlu, son zamanlarda şahsi medya sayfasından partimiz aleyhine ciddi karalamalar yapmaya başladı. Bu durumda Sayın Altuncuoğlu'nun parti disiplin kuruluna verilmesine karar verildi.’
YDP kurulduğu günden beri ilk defa disiplin mekanizmasını çalıştırmış olacak.”
 

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Son Güncelleme: 17.06.2018 16:19
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