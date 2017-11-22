YDP adayları belirlendi
Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi dün akşam Boğaz’daki Parti Okulunda toplanarak Milletvekili adaylarını belirledi.
Buna göre;
LEFKOŞA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1)BERTAN ZAROĞLU-MİMAR
2)TURAN BÜYÜKYILMAZ-EMEKLİ SUBAY
3)Yrd. Doç Dr. H. İLKER İPEKAY – NÖROLOJİ UZMANI
4)YUSUF ÇELİK- SİVİL SAVUNMA TEŞKİLATI BÖLGE SORUMLUSU
5)SİNEM TİP-TURİZM-HUKUK
6)DR. HALE ALİBABA ERDEN- EĞİTİMCİ AKADEMİSYEN
7) MUSTAFA ULAŞ-AVUKAT, EĞİTİMCİ
8) AZER ÖZKAN- EĞİTİMCİ, EMEKLİ RÜTÜK ÜYESİ
9) ALİ YENEN-MÜFETTİŞ
10)EMRE DALGIÇ- EĞİTİMCİ
11)METE TOPÇU-EĞİTİMCİ
12)MUSA SUİÇMEZ- DİN GÖREVLİSİ-MUHTAR
13)ÖZEN GÜNERALP- SPOR ANTRENÖRÜ
14)NEVİN ŞİMŞEK- EĞİTMEN
15)YASEMİN GİRGİN ESENTÜRK- İŞ KADINI
16)FECRİYE OSMAN YÖNDER- İŞ KADINI
GAZİMAĞUSA
1)ERHAN ARIKLI- AKADEMİSYEN
2)MAHMUT ERDEN- ZİRAAT MÜHENDİSİ
3)FIRAT YILMAZ- BÜROKRAT
4)İLTER ÖMEROĞLU-İŞLETMECİ
5)BÜLENT FEVZİOĞLU- ŞAİR YAZAR
6)ŞEYDA LUCKİNGER (YILMAZ) DAÜ İŞLETME
7)MAHMUT HAYTA-İŞLETMECİ
8)MEHMET KELEBEK- İŞLETMECİ
9)RAKKATE FATI- MUHASEBECİ
10)AYHAN DEMİR-BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
11)BERNA ÇELİK-İŞLETME MEZUNU
12)BÜNYAMİN ÖZTÜRK- SERBEST
13)NURCAN ÇİFTÇİ- EĞİTİMCİ
GİRNE
1)FUAT TEK- EĞİTİMCİ
2)ARZU PÜRTÜL-MUHASEBECİ
3)MEHMET ÜNAL BAY- GAZETECİ
4)SUNALP SENCER- HUKUKÇU
5)OKAN ERDEMSİZ- EMEKLİ ASKER
6)GÜLDEM AKDAĞ- GAZETECİ
7)CANAN CANBOLAT- MUHASEBECİ
8)DERİN ÖKÇELER- YÖNETİCİ
9)YILDIZ ALTINTAŞ- YÜKSEK HEMŞİRE
10)GÜLTEKİN BEN- İŞLETMECİ
LEFKE
1)NEJLA GAZİ- GAZETECİ
2)EMRULLAH AVŞAN-BÜROKRAT
İSKELE
1)İSMET İLKHAN- EMEKLİ
2)YAKUP İSKENDER-EĞİTİMCİ
3)ARİF ÖZBAYRAK
4)MUSTAFA DEMİRYÜREK
5)EJDER ASLANBABA
GÜZELYURT
1)ABDULLAH SEBAHATTİN ALICI- BANKACI
2)DİLEK İNİK-İŞLETME MEZUNU
3)EKREM KARA-İNŞAAT MÜHENDİSİ
4)GÖKHAN SARAÇ- İŞLETMECİ