Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik

Lefkoşa, 25 Ekim 18 (.): Yeşil Barış Hareketi (YBH) ile Zibilling gönüllüleri, Pazar günü Lefke Hurma Festivali alanında temizlik etkinliği gerçekleştirecek.

YBH ve Zibilling gönüllüleri tarafından yapılan ortak açıklamada, Lefke bölgesi sivil toplum örgütlerinin de destek vereceği etkinlikte, teneke, cam, plastik ve organik atıklar toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, Gençlik Dairesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinliğe katılım çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Yeşil Barış Hareketi’nin 4 yıldır ‘Teneke Çocuk’ projesine devam ettiği, 22 belediye ile birlikte yürütülen projede; ayrıştırılan tenekelerin yurt dışına geri dönüşüm için gönderilmesinin sağlandığı ve elde edilen gelirle bölge hastanelerinin çocuk bölümlerinin gereksinimlerin karşılandığı kaydedildi.

Kısa bir süre önce çevreye duyarlı gençlerin, Avrupa’daki Plogging akımını ülkeye getirerek oluşturdukları Zibilling gönüllülerinin de Lefkoşa ve Girne’de 4 kez çevre temizliği yaptığı hatırlatıldı.

(YIL/HA)