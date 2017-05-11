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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:49

Ybh’nin Geri Dönüşüm Fuarı Cumartesi Güzelyurt’ta

Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH), Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi kapsamında , cumartesi günü Güzelyurt’ta geri dönüşüm temalı sivil toplum örgütleri fuarı düzenleniyor.

Ybh'nin Geri Dönüşüm Fuarı Cumartesi Güzelyurt'ta
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 (.): Yeşil Barış Hareketi’nin (YBH), Avrupa Birliği’nin “Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında Hibe Programı V.” kapsamında yürüttüğü Umut Tenekeleri Projesi kapsamında , cumartesi günü Güzelyurt’ta geri dönüşüm temalı sivil toplum örgütleri fuarı düzenleniyor.

YBH Genel Sekreteri Doğan Sahir’in açıklamasına göre, Arkeoloji ve Doğa Müzesi önünde 09.00-14.00 saatleri arasında yer alacak fuarda, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konularında sergiler ve etkinlikler yer alacak

Fuarda sivil toplum örgütlerine stant açma imkanı sağlanacak. Bu stantlarda her örgüt kendi broşür, afiş, kitap,  vb malzemelerini kullanarak yaptıkları çalışmaları, hedeflerini ve vizyonlarını ziyaretçilere aktarabilecekler.

Stant almak isteyen kurum veya sivil toplum örgütleri için [email protected],[email protected] veya 0533 865 5465 numaralı telefondan Yeşil Barış Hareketi’ne ulaşabilecekler.

(YIL/ŞEB) 

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