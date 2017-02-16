Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Şubat 2017 Perşembe 13:07

Ybh, 6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği Düzenleyecek

Yeşil Barış Hareketi (YBH), sosyal sorumluluk projesi “Teneke Çocuk” kapsamında “6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği” düzenleyecek

Ybh, 6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği Düzenleyecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 16 Şubat 17 (.): Yeşil Barış Hareketi (YBH), sosyal sorumluluk projesi “Teneke Çocuk” kapsamında “6. Meşrubat Kutusu Ayrıştırma Etkinliği” düzenleyecek

YBH Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik,18 Şubat Cumartesi günü saat 09:00’da LTB'nin Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki araç bakım atölyesi yanındaki biriktirme noktasında gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında saat 10:30’da bir de basın toplantısı düzenlenecek.

ARUN firmasının katılımcılara kahvaltı vereceği etkinlik herkese açık olacak.

Geri dönüşüme gönderilecek alüminyum meşrubat kutularından elde edilecek gelirle hastanelerin çocuk bölümlerine katkı yapılacak.

“TENEKE ÇOCUK” projesine gösterilen duyarlılığın her geçen gün artmasının sevindirici olduğu belirtilen açıklamada, meşrubat kutularını atmadan önce herkesin bir kez daha düşünmesi istendi ve “sadece boş bir kutu mu? Bir kez daha düşün!” dendi.

(UG/HA)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Türk-sen’in İtirazını Görüşecek Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Türk-sen’in...
Hazine-sen Hükümetten Çalışma Saatlarıyla İlgili Taleplerde Bulundu Hazine-sen Hükümetten Çalışma Saatlarıyla İlgili...
Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan Komitesi Toplandı Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe Ve Plan...
Dp Genişletilmiş Parti Meclisi Dün Akşam Toplandı Dp Genişletilmiş Parti Meclisi Dün Akşam Toplandı
El-sen Sendikal Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor El-sen Sendikal Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor
Kıbrıs Müzakereleri Kıbrıs Müzakereleri
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yarın Türk-sen’in...
Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yarın toplanarak TÜRK-SEN’in itirazını değerlendirecek.

Haberi Oku