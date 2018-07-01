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YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”

YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”

01 Temmuz 2018 Pazar 12:56
YBH: “Her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimse ses çıkarmıyor”

“PARADİSE BEACH FEST 2 İSİMLİ KUMSAL EĞLENCESİNİN YARATACAĞI ÇEVRESEL ETKİLER CİDDİ BOYUTLARDA TEHDİT”

“İLLE DE YAPILACAKSA, SÖZ KONUSU EĞLENCE İÇİN DAHA UYGUN YER VE KOŞULLAR BELİRLENMELİ”

Yeşil Barış Hareketi (YBH),KKTC’de herkesin dilediği her yerde, aklına gelen her türlü faaliyeti düzenlemeye hak sahibiymiş gibi davrandığını ve her isteyen ülkenin doğal değerlerini satmaya hak sahibiymiş gibi kimsenin ses çıkarmadığını savundu.
“Paradise Beach Fest 2” isimli kumsal eğlencesinin yaratacağı çevresel etkilerin ciddi boyutlarda tehdit olduğunu kaydeden YBH, bu işe muhatap olması gereken hiçbir makamın olanlardan haberi olmadığını ileri sürdü ve bu yanlışa el atılması, ille de yapılacaksa, söz konusu eğlence için daha uygun yer ve koşulları belirlemek için ilgilileri göreve çağırdı.
YBH tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu eğlence doğada yapılacaksa, oralardaki yaşam toplulukları ve çevreye etkileri hassasiyetle dikkate alınmalıdır; daha uygun yer ve koşullar, kurallara uygun olarak belirlenmelidir” ifadeleri kullanıldı.
KKTC’de doğayı korumaya yönelik makamlar olduğu ifade edilen açıklamada, Yenierenköy kıyılarında düzenleneceği duyurulan “Paradise Beach Fest 2” isimli kumsal eğlencesi ne kayıt olan sayısının binleri bulduğu ancak etkinliğin yaratacağı çevresel etkilerin çok ciddi boyutlarda tehdit noktasına ulaştığı belirtildi.
Erenköy Belediyesi’nden izin alma gereği duyulmadığı , İskele Kaymakamlığı’nın olaydan haberi olmadığı ileri sürülen açıklamada, “Çevre Dairesi'nin, bu tür faaliyetler konusunda mutlaka bilgilendirilmesi ve onayının alınması gerekiyor ama, Doğal Hayat Birimi'nin bu faaliyetten haberi yok” denildi.
Hiçbir makamın olaydan haberdar olmaması ve harekete geçmemesinin düşündürücü olduğu kaydedilen YBH açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“KAPLUMBAĞALARIN KIYILARIMIZDA YUMURTLADIĞI DÖNEME RAST GELMESİ DAHA VAHİM”
“Konaklamalı olarak 3 gün 3 gece gece sürecek olan bu etkinliğin, tam da Kaplumbağaların kıyılarımızda yumurtladığı döneme rast geliyor olması, durumu daha vahim boyutlara taşımaktadır. Özellikle bu dönemde, kumsallarımızda akşam saat sekizden sabah 8'e kadar "Ses" "Işık" olmaması gerekmektedir. Bu eğlencenin tam da bu saatlerde yapılacağının ilan edilmesi inanılır gibi değil. Ne yazık etkinlikler ağırlıklı olarak tam da Kaplumbağaların kıyıya çıkmaya başladığı akşam saatlerinde programlanmış durumda.
Turizm adına yapılan, bu ve benzeri faaliyetler çok iyi düşünülerek ve çok iyi tartılarak organize edilmelidir. Böylesi tedbirsizlikler, ihmaller ve hatta ihlallerle düzenlenen bu tür aktiviteler ülkede ancak turizmi baltalayan, dinamitleyen çalışmalardan ileri geçemez. Turizm ve Çevre Bakanlığı da olaydan haberdar olmayan makamlardan biri. Kaldı ki, eğer bu eğlence bu biçimi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın onayıyla gerçekleşiyorsa daha da vahim bir durum söz konusudur.
“BİNLERCE KİŞİNİN ÇIKARACAĞI GÜRÜLTÜ, ARAÇLARIN YARATACAĞI OLUMSUZ KOŞULLAR, ATIKLAR…..”
Binlerce kişinin çıkaracağı gürültü, araçlarının yaratacağı olumsuz koşullar, bırakacağı atıklar, suni aydınlatmalar ve yine bu binlerce ayağın tepinişleri altında 3 gün 3 gece ezilecek olan doğal dokudan, yaşamsal rotasını şaşıracak canlılara kadar geriye nasıl bir çevre kalacağını varın tahmin ediniz”.
 

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Son Güncelleme: 01.07.2018 16:00
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