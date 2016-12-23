YBEM’den “Stres Ve Stres Yönetimi” Eğitimi

Berkol, eğitim kapsamında, duyguların stres ve stresin duygular üzerindeki etkilerinin çalışılacağını ve katılımcılara farkındalık kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacağını kaydetti.

Sanayi Odası’ndan verilen bilgiye göre, YBEM Koordinatörü Deniz Berkol, “eğitimin, günlük iş hayatında karşılaşılan sağlıkla birlikte insanlarla ilişkileri de etkileyen stres kaynaklarını daha iyi tanımayı ve yönetme becerilerini kazandırmayı hedeflediğini” söyledi.