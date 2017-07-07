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07 Temmuz 2017 Cuma 07:02

Yazılı Basına Destek

KKTC’de yayımlanan günlük gazetelere bu aydan itibaren aylık 20 bin ila 5 bin TL arasında değişen maddi katkı sağlanacak.

Yazılı Basına Destek
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GÜNLÜK GAZETELERE, PERSONEL SAYILARINA GÖRE, AYLIK 20 BİN İLA 5 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN MADDİ KATKI SAĞLANACAK

SİYASİ PARTİLERİN LOGOSUYLA YAYIMLANAN GAZETELERE HER AY 3 BİN TL ÖDENECEK

Lefkoşa, 7 Temmuz 17 : KKTC’de yayımlanan günlük gazetelere bu aydan itibaren aylık 20 bin ila 5 bin TL arasında değişen maddi katkı sağlanacak.

Siyasi partilerin logosuyla yayımlanan gazeteler her ay 3 bin TL destek alacak.

Destekler, Bakanlar Kurulu’nun belirlediği kıstaslar çerçevesinde  “Geleneksel Medya Destek Programı” kapsamında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı tarafından verilecek.

Yerel basının haziran ayından itibaren desteklenmesine yönelik Bakanlar Kurulu’nun bu kararı 29 Haziran tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Kararda, desteklenecek yerel gazetelerle ilgili kıstaslara da yer verildi.

Buna göre, kıstaslar arasında günlük gazetelerin yayınlarını en az 3 yıldır kesintisiz sürdürmesi, en az 5 personeli olması ya da destek programının uygulamaya başladığı bir ay içinde gerekli istihdamı yapması var.

Gazetelerin Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı borcu bulunmaması veya bu karardan sonra söz konusu kurumlara yeni borcu oluşmaması gerek.

Kayıt dışı personel çalıştırılmaması, gazete sahip veya sahiplerinin yazılı basın dışında başka uğraşının olmaması ve başka bir medya destek programından dolayı devletten destek almaması da kıstaslar arasında.

Karara göre, Genel Yayın Yönetmeni ve/veya Yazı İşleri Müdürü dışında yüzde 50’si sarı basın kartı hamili olmak kaydıyla 20 ve üzeri basın çalışanı olan yerel gazeteler aylık 20 bin TL alacak.

10 ile 19 arasında basın çalışanı olan gazetelere aylık 10 bin TL, en az 5 basın çalışanı olan gazetelere aylık 5 bin TL katkı sağlanacak.

Herhangi bir siyasi partinin logosuyla yayın yapan gazetelere aylık 3 bin TL ödenecek.

(RÇ/ŞEB)

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