Yazıklar olsun yapan veya yapanlara

YUH OLSUN YAPAN VEYA YAPANLARA

Ergün YAHAT

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Bu kadarına da pes doğrusu Muratağa Sandallar şehitliğinde sehitlikteki kabloları pirizleri lambaları yerden geçen elektrik borularını söküp çalıp gitiler.Şehitler muhtarı Olsan Karabardak bunlar nasıl bir insan ya'da insanlar Şehitlerin yattıkları yere de ya'da şehitlere saygıları yok onların isimlerini yaşatmak için yapılan şehitlik abidelerinin ve bunları aydınlatmak için döşenen elektrik kablolarını pirizlerden lambalara kadar söküp almalarına anlam veremediğini belirten muhtar yapan kişi veya kişiler elbet yakalandıklarında adalet önünde hesap vereceklerdir dedi.