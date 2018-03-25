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YAZIK ETTİ KENDİNE

Bir gün önce denetimli serbestlikten yararlanmak amacı ile başvuru yapmış

YAZIK ETTİ KENDİNE

Bir gün önce denetimli serbestlikten yararlanmak amacı ile başvuru yapmış

25 Mart 2018 Pazar 14:57
YAZIK ETTİ KENDİNE
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Mağusa’da ele geçirilen 50 gram uyuşturucu ile ilgili tutuklanan zanlılardan Melisa Şen’in, bir gün önce denetimli serbestlikten yararlanmak için başvuru yaptığı öğrenildi

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şube ekipleri tarafından araçlarında yapılan arama sonucu  4 gram “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde ele geçirilen ve önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılarak tutuklanan, Osman Özbayır, Ümit Ay, Melissa Şen ve Şengül Akburç’un evlerinde yapılan arama sonucunda da 46 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Zanlıların tasarrufundaki toplam uyuşturucu miktarı böylelikle 50 gram oldu.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre zanlılardan Melissa Şen’in, operasyondan bir gün önce denetimli serbestlikten yararlanmak amacı ile başvuru yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Diyalog

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