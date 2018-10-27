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Yaz saati uygulaması sona eriyor

Yaz saati uygulaması sona eriyor

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:02
Yaz saati uygulaması sona eriyor

KKTC’de yaz saati uygulaması yarın sona erecek ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçilecek.

AB ülkeleriyle birlikte yarın sabah saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak.

AB ülkeleri yarın kış saatine geçerken, Türkiye’de ise yaz saati uygulamasına devam edilecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle yaz saati uygulamasında kalınacak. Öte yandan AB ülkeleri ise, saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir. AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihai kararı verecek.
 

Son Güncelleme: 27.10.2018 10:28
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