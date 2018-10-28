SAATLER BİR SAAT GERİ ALINDI

KKTC’de yaz saati uygulaması sona erdi ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçildi.

AB ülkeleriyle birlikte saat 04.00’te saatler bir saat geri alındı.

AB ülkeleri yarın kış saatine geçerken, Türkiye’de ise yaz saati uygulamasına devam edilecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle yaz saati uygulamasında kalınacak. Öte yandan AB ülkeleri ise, saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir. AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihai kararı verecek.

