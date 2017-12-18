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YAYLA’DA AV KANLI BİTTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

YAYLA’DA AV KANLI BİTTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

18 Aralık 2017 Pazartesi 17:44
YAYLA’DA AV KANLI BİTTİ, BİR KİŞİ YARALANDI
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YAYLA’DA AV KANLI BİTTİ, BİR KİŞİ YARALANDI

Yayla Arıtma Tesisi’nin bulunduğu ava açık bölgede bahçesinde mandalina toplayan V.K.(E-48) ile aynı bölgede avlanan E.Y. (E-23) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda V.K. ile, bölgede avlanan E.Y.’nin bahçesine doğru ateş ettiği gerekçesiyle aralarında tartışma çıktı.

V.K. ile E.Y. kavga ettikleri sırada, E.Y. sol elinden ve başından yaralanırken, V.K. ise yüzüne aldığı darbeden dolayı burnu kırıldı.

Bu sırada E.Y. ile avlanan B.K.(E-22) de tasarrufunda bulunan av tüfeğini V.K.’nin üzerine doğrultmak suretiyle adı edileni darp ettiği sırada, bölgede avlanan V.K.’nini babası A.K.(E-73) de tasarrufunda bulunan av tüfeği ile E.Y’nin yaklaşık 20 metre arkasından üzerine doğru bir el ateş ederek, E.Y’yi öldürmeye teşebbüs ederek yaraladı.

A.K. ayrıca E.Y. ve B.K’nin kullanımında bulunan araç ile olay yerinden kaçtıkları sırada araca doğru da bir el ateş ederek bahse konu araca hasar verdi.

Olayda yaralanan E.Y., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisine müteakip, Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek müşahede altına alındı.

E.Y’nin hayati tehlikesi bulunmazken bahse konu şahıslar tutuklandı.

Son Güncelleme: 18.12.2017 18:49
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