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Yayla köyündeki Atatürk Heykeli yenilendi

Güzelyurt Belediyesi tarafından yenilenen Yayla Atatürk Heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Yayla köyündeki Atatürk Heykeli yenilendi

Güzelyurt Belediyesi tarafından yenilenen Yayla Atatürk Heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 14:09
Yayla köyündeki Atatürk Heykeli yenilendi

Güzelyurt Belediyesi tarafından yenilenen Yayla Atatürk Heykeli, düzenlenen törenle açıldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre açılış, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Yayla Muhtarı Murat Rüstemoğlu tarafından yapıldı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün açılışta yaptığı konuşmada, hizmetlerini sadece kent genelinde değil köylerde de gerçekleştiren Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a teşekkür etti. Birçok belediyenin kaynaklarının maaş ödeyemezken Güzelyurt Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla çalışanlarını ödemesi yanında yatırım yapmasının önemine değinen Özgürgün, köylünün üreten, ülke ekonomisine katkı yapan kesim olmasından dolayı Atatürk Heykeli’nin yanında yazılan “Köylü Milletin Efendisidir” yazısının çok güzel düşünüldüğünü söyledi. Özgürgün, Yayla’da olduğu gibi sınırlarına bağlı diğer köylerde de aynı yatırımları yapma hedefi olan Özçınar’ı yürekten kutladı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Yayla’da yenilenen Atatürk Heykeli gibi diğer yerleşim yerlerinde de benzer yatırımları yapma hedefinde olduklarını belirterek, Güzelyurt Belediyesi olarak önümüzdeki dönemde kent geneli ve köyler için önemli hedefleri olduğunu vurguladı. 2019 yılının başlarında suyun tarımda kullanılması noktasına gelineceğine de değinen Özçınar, bu projenin Güzelyurt’a tarım alanında hayat vereceğini sözlerine ekledi.

Yayla Köyü Muhtarı Murat Rüstemoğlu da köye yapmış oldukları yatırımlardan dolayı Güzelyurt Belediye Başkanı Mhamut Özçınar’a teşekkür etti.

Açılış öncesi Atatürk Heykeli’nin olduğu yere Hüseyin Özgürgün, Menteş Gündüz, Mahmut Özçınar ve Murat Rüstemoğlu birer fidan dikti.

 

Son Güncelleme: 12.05.2018 18:00
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