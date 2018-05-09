Yayla Atatürk Büstü Yenilendi…Açılışı Cuma Günü Yapılacak!

Güzelyurt Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Yayla Atatürk Büstü’nün açılışı cuma günü yapılacak.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, saat 18.00’de köy meydanında kokteylli gerçekleştirilecek açılışa Ana Muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de katılacak.

Güzelyurt Belediyesi, yıpranan ve zamanla işlevselliğini yitiren Atatürk Büstü’nün yeniden yapılması için çalışmalarını tamamladı.

Çalışmalar kapsamında Atatürk Büstü kardeş Belediye Büyükçekmece Belediyesi tarafından hibe edilirken, büstün mermer zemini ve bayrak direkleri tamamen yenilendi.

Büstün çevre düzeni Belediye Park-Bahçe birimi tarafından yeniden yapılarak, yeni ağaç fidanları dikildi.

