“Yayın Yasağına Uymayacağız!“

17 ARALIK KOMİSYONU YAYIN YASAĞINA UYMAMA KARARI







Yolsuzluk skandalına adı karışan AKP’li dört eski bakanın Meclis Soruşturma Komisyonu’na ifade vermeden bir gün önce getirilen yayın yasağı basında infiale yol açtı.





Cumhuriyet, Yurt, Evrensel, Bir Gün, Today’s Zaman gazeteleri ile Rotahaber, T24, On7Yirmi5 ve Grihat internet siteleri yayın yasağının hukuksuz olduğunu, karara uymayacaklarını ilan ettiler. Söz konusu basın kuruluşlarının açıklamaları şöyle:





CUMHURİYET: “Bir mahkeme ya da hakim istediği konuda ve istediği gibi karar veremez. Yetkisi olmayan bir konuda ya da yasal dayanağı olmadan verilmiş bir yargı kararının yaptırımı bazı hallerde ‘yokluk’tur. Yani o karar, ilk alındığı tarihten itibaren hiç verilmemiş sayılır ve baştan itibaren hükümsüzdür.Kanunlarımızda ‘yayın yasağı’ diye bir kavram, kurum, önlem çeşidi yoktur. Kararın yasal dayanağı olarak belirtilen Basın Kanunu’nun 3. maddesi basının özgür olduğunu yazan maddedir. Basın özgürlüğünü güvenceye alan kanun maddesini yayın yasağına gerekçe yapan bir yargı ve yargıçlık kültürü, demokrasi ve hukuk ironisidir.”





EVRENSEL: “Yayın yasağı kararı, gazetecilik mesleğinin temel ilkesi olan halkın gerçekleri öğrenme ve halkı doğru bilgilendirme hakkına aykırıdır... Evrensel Gazetesi okurları, 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili olarak gazetelerinin sansüre boyun eğmeyeceği ve gerçekleri dün olduğu gibi bugün ve bundan sonra da yazmaya devam edeceği konusunda rahat olsunlar.”





BİRGÜN: “17 Aralık komisyonu için getirilen yayın yasağı kararına uymayacağız, haberleri vermeye devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkı engellenmez.” dedi.





YURT: “Savcılık kararıyla kapatılan yolsuzluk soruşturması ve eski bakanların sorgulanmasına 1 gün kala mahkeme basına engel koydu. Gazetemizin bugünkü manşetinde yer alan ‘Rıza’yı Gördüm’ haberi de bu nedenle karardı.”





Today’s Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş: “Yasağı duyar duymaz Today’s Zaman olarak hukuk dışı bu yasağa uymayacağımızı söyledik. Hırsızları kollamak için konulan hukuk dışı/ahlaksız yayın yasağına direnmek ve yok saymak boynumuzun borcu olsun! Hodri meydan! Gazeteci dostlar hukuk dışı yasağa uymayın! Hırsızı kollayan karar mı olur! Ben uymayacağım, içeri atsınlar!”





ROTAHABER: “Rotahaber, hukuka aykırı olan bu yasağa uymayacak.”





T24: Yayın yasağını, haber alma hakkı ve haber verme görevinden hareket ederek tanımıyoruz. Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ele alındığı 17 Aralık soruşturmasının yıldönümünün arifesinde TBMM Başkanlığı’nın girişimi üzerine “Meclis tarihinde bir ilk”e imza atılarak getirilen yayın yasağı basın özgürlüğüne ve kamuoyunun bilgi edinme hakkına aykırı bir karardır. T24, TBMM Soruşturma Komisyonu’na verilen ifadeleri alabildiği ölçüde kamuoyuyla paylaşacak. Halen TBMM Soruşturma Komisyonu’na verilen ifadeleri okurlarına duyurmayı sürdüren T24, yayın yasağı kararından sonra da gazetecilik görevine devam edecek ve bu konudaki haberleri okurlarıyla paylaşacak.





GRİHAT: “Yolsuzluk haberlerinde yayın yasağına uymayacağız.”