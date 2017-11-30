Yaya 183 promil alkollü çıktı

Lefkoşa’da hafta sonu Nihat Aktaş’ın kullandığı minibüs çarpması sonucu ağır yaralanan 60 yaşındaki Günay Çinler ’in hayatını kaybetmesi ile davanın seyri değişti. Aktaş, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde, City Royal Otel’in önünde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler’e yönetimindeki TAT 464 plakalı yolcu minibüsü ile çarpan Nihat Aktaş, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Çarpma sonrası ağır yaralanan Çinler, önceki gün saat 16.20 raddelerinde yaşamını kaybetti.

Çinler’e yapılan otopsi sonucunda kanında 183 promil alkol tespit edildi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının ülkede çalışma izinli olduğuna vurgu yaparak davaları görüşülünceye kadar 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Özatılgan: Çinler 5 adım mesafe kat etti

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, hafta sonu meydana gelen kazada yaya Günay Çinler’in 5 adım bir mesafe kat ettiğini bu sürede minibüs şoförünün dikkatsiz seyrettiğini ve yayayı görmediğini kaydetti.

Kanında 183 promil alkol çıktı

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde görevli Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, zanlı Nihat Aktaş’ın 25 Kasım tarihinde meydana gelen trafik kazasında tutuklandığını anlattı.

Müfettiş Muavini Mehmet Özatılgan, kazanın Gazeteci Kemal Âşık Caddesi üzerinde, 38 yaşındaki Nihat Aktaş yönetimindeki TAT 464 plakalı minibüs ile güney istikametinden kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun batı kısmından doğu kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 60 yaşındaki Günay Çinler’e çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi. Özatılgan, olay yerine giden “112 Acil Servis” ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Çinler’in, Nöroloji Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındığını kaydetti.

Çinler’in 26 Kasım tarihinde beyin ölümünün gerçekleştiğini kaydeden Özatılgan, önceki gün tedavi gördüğü hastanede saat 16.20 raddelerinde yaşamını kaybettiğini belirtti.

Özatılgan, Çinler’e yapılan otopsi sonucunda kanında 183 promil alkol çıktığını ifade ederek, zanlı Nihat Aktaş aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını söyledi.

Aktaş davasını tutuklu bekleyecek