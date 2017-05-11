MECLİS KÜLTÜR VARLIKLARI KOMİTESİNDEN OYBİRLİĞİ İLE KARAR...

“YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”

SİBER: “TARİHİ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK İSTEDİK”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber Başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajının Tarihi Sit Alanı İlan Edilmesi konusunda oybirliği ile kararı üretti.

Meclis Mavi Salonda gerçekleşen Komite toplantısına Başkan Siber’in yanısıra Üyeler; CTP Milletvekili Dr.Arif Albayrak,UBP Milletvekili Dr.Erdal Özcenk, DP Milletvekili Dr.Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler’in yanısıra Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Kemal Kasapoglu, Meclis

İdari MaliTeknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven,Meclis Danismanı Mustafa Hastürk ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Muduru- Fuat Azimli de davetli olarak katıldı.

Komite toplantısının ardından alınan kararı açıklayan Cumhuriyet Meclisi ve Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi Başkanı Sibel Siber, komitede Vekillerin ve diğer katılımcıların oybirliği ile bir süredir kamuoyu vicdanını meşgul eden Yavuz Çıkarma Plajının kiralanması konusu ile ilgili sürecin ardından, tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda tavsiye kararı aldığını söyledi.

Siber, sözkonusu plajın Tarihi Sit Alanı tanımına uygun olduğunu belirtti ve konuyla ilgili 60/1994 Eski Eserler yasasına atıfta bulunarak “Önemli tarihi olayların geçtiği ve bu nedenle korunması gereken yerleri anlatır” şeklinde kapsama dahil olduğu için oybirliği ile böyle bir karar alındığını ifade etti.

Mecliste temsil edilen tüm partilerin üyelerin bulunduğu komitede alınan bu kararın Meclis Kürsüsünden Milletvekillerinin bilgisne getirileceğini ifade eden Siber, ilgili Daire,Bakanlık ve Hükümete Yavuz Çıkarma Plajının Komite tarafından “Tarihi Sit Alanı İlan edilmesi” tavsiye kararının bildirileceğini söyledi.







“DEĞERLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”



Başkan Siber şöyle devam etti:

“Doğal ve tarihi güzellikleri ile zengin ülkemizde hepimize düşen ortak görev bu değerleri korumak, gelecek nesillere bırakmak ve toplumsal belleği güçlü tutmaktır.Çünkü, toplumsal belleği zayıf olan toplumlar geleceğe güvenle bakamazlar.Bu nedenle hem birer birey hem de toplumun seçtiği Milletvekilleri olarak bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik.Ümit ediyoruz ki toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık gösterdiği bu konuya “Tarihi Sit Alanı” olma konusund agerekli karar üretilecektir.”