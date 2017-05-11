Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Mayıs 2017 Perşembe 13:22

“YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”

'YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

MECLİS KÜLTÜR VARLIKLARI KOMİTESİNDEN OYBİRLİĞİ İLE KARAR...
“YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”
SİBER: “TARİHİ SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEK İSTEDİK”
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber Başkanlığında toplanan Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Yavuz Çıkarma Plajının Tarihi Sit Alanı İlan Edilmesi konusunda oybirliği ile kararı üretti.
Meclis Mavi Salonda gerçekleşen Komite toplantısına Başkan Siber’in yanısıra Üyeler; CTP Milletvekili Dr.Arif Albayrak,UBP Milletvekili Dr.Erdal Özcenk, DP Milletvekili Dr.Mustafa Arabacıoğlu ve TDP Milletvekili Zeki Çeler’in yanısıra Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nden Kemal Kasapoglu, Meclis
İdari MaliTeknik ve Parlamenter Hizmetler Müdürü Serkan İlseven,Meclis Danismanı Mustafa Hastürk ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Muduru- Fuat Azimli de davetli olarak katıldı.
Komite toplantısının ardından alınan kararı açıklayan Cumhuriyet Meclisi ve Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi Başkanı Sibel Siber, komitede Vekillerin ve diğer katılımcıların oybirliği ile bir süredir kamuoyu vicdanını meşgul eden Yavuz Çıkarma Plajının kiralanması konusu ile ilgili sürecin ardından, tarihi sit alanı ilan edilmesi konusunda tavsiye kararı aldığını söyledi.
Siber, sözkonusu plajın Tarihi Sit Alanı tanımına uygun olduğunu belirtti ve konuyla ilgili 60/1994 Eski Eserler yasasına atıfta bulunarak “Önemli tarihi olayların geçtiği ve bu nedenle korunması gereken yerleri anlatır” şeklinde kapsama dahil olduğu için oybirliği ile böyle bir karar alındığını ifade etti.
Mecliste temsil edilen tüm partilerin üyelerin bulunduğu komitede alınan bu kararın Meclis Kürsüsünden Milletvekillerinin bilgisne getirileceğini ifade eden Siber, ilgili Daire,Bakanlık ve Hükümete Yavuz Çıkarma Plajının Komite tarafından “Tarihi Sit Alanı İlan edilmesi” tavsiye kararının bildirileceğini söyledi.



“DEĞERLERİMİZİ KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİ”

Başkan Siber şöyle devam etti:
“Doğal ve tarihi güzellikleri ile zengin ülkemizde hepimize düşen ortak görev bu değerleri korumak, gelecek nesillere bırakmak ve toplumsal belleği güçlü tutmaktır.Çünkü, toplumsal belleği zayıf olan toplumlar geleceğe güvenle bakamazlar.Bu nedenle hem birer birey hem de toplumun seçtiği Milletvekilleri olarak bu tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik.Ümit ediyoruz ki toplumun tüm kesimlerinin duyarlılık gösterdiği bu konuya “Tarihi Sit Alanı” olma konusund agerekli karar üretilecektir.” 

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
“YAVUZ ÇIKARMA PLAJI SİT ALANI İLAN EDİLMELİ”
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AMERİKAN KOLEJİ 5 YAŞ GRUBU TANITIM GÜNLERİ AMERİKAN KOLEJİ 5 YAŞ GRUBU TANITIM GÜNLERİ
AÇIK PAZARCILAR BİRLİĞİ BAŞKAN ARTER’İ ZİYARET ETTİ AÇIK PAZARCILAR BİRLİĞİ BAŞKAN ARTER’İ ZİYARET...
Lefkoşalı Annelerin Mutlu Günü Lefkoşalı Annelerin Mutlu Günü
Güney’den Kuzey’e Kaçak Koyun Getirdiler Güney’den Kuzey’e Kaçak Koyun Getirdiler
SUCUOĞLU: İŞ İMZAYA KALDI SUCUOĞLU: İŞ İMZAYA KALDI
YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK YARIN 8 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

AMERİKAN KOLEJİ 5 YAŞ GRUBU TANITIM GÜNLERİ

Haberi Oku