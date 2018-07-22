Yavru kaplumbağalar denizle buluşuyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti işbirliğindeki “Kaplumbağalar Korumamız Altında” projesi kapsamında yavru kaplumbağalar denizle buluşturulacak.



Kuzey Kıbrıs Turkcell’den verilen bilgiye göre, SOS çocuk köyünden çocuklar, çevre örgütleri ile kaplumbağa gönüllüleri ve Turkcellçalışanlarının da katılacağı Alagadi 2 sahilindeki etkinlik, 25 Temmuz Çarşamba saat 19.00’da başlayacak ve halka açık olacak.



