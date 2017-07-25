 Yatırımcıların kredileri yapılandırıldı

Spor, eğlence ve sosyal aktivite merkezi kompleksi yatırımları için Kalkınma Bankası’na ve ticareti bankalara borcu olan yatırımcıların borçları yeniden yapılandırıldı.





Bakanlar Kurulu, “spor, (buz pateni, bowling vs) eğlence ve sosyal aktivite merkezi kompleksiyle ilgili olarak bu alanda faaliyet gösteren KKTC Kalkınma Bankası’ndan kredi kullanan işletmelerin borçlarının ödenebilmesi ve bu alanda ihtiyaç duyulan sürekliliğin sağlanabilmesine imkan yaratılması amacıyla, Kalkınma Bankası ve ticaret bankalara borcu olup zor durumda bulunan ve söz konusu çalışmaları ve ekonomiye tekrardan kazandırılarak istihdam yaratmaları öngörülen işletmelerin borçlarının Kalkınma Bankası aracılığıyla yeniden yapılandırılmasına ilişkin karar” aldı.

Resmi Gazete’de de yayımlanan kararda, yapılandırılacak borçla ilgili teknik detaylara yer ver verildi.

İKİ SÖZLEŞMELİ DOKTOR İSTİHDAM EDİLDİ

Sağlık servislerinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan iki doktor daha, sözleşmeli statüde istihdam edildi.

Bakanlar Kurulu’nun kararına göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Parlan ile Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Erhan Sarıtekin, bir yıl süreyle sözleşmeli olarak sağlık servislerinde görev yapacak.