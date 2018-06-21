Yataklı Tedavi Kurumları Yasa Tasarısına Komitede Oybirliği

Lefkoşa, 21 Haziran 18 (.): Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi,Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası\'nda değişiklik öngören tasarıyı oybirliğiyle onayladı.HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün toplanan Komite, Turizm ve Seyahat Acenteleri ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Büroları ve Şirketleri adlı değişiklik tasarılarını da görüştü.İçişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı,Seyahat Acenteleri Birliği ve Rehberler Birliği’nden yetkililer ile Çağan Akansu ile Uğraş H. Arslan’ın davetli olarak katıldığı toplantıya komite üyelerinden UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Salahi Şahiner, HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.(GUR) FOTOĞRAFLI