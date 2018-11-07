banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95493
ALTIN
213.331
DOLAR
5.3993
STERLİN
7.1032
EURO
6.1929
Tüp gaza indirim
TÜP GAZA İNDİRİM
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Ağır teminata bağlandılar
AĞIR TEMİNATA BAĞLANDILAR
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu...
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza indirim
Kapat

Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin, birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Prof. Dr. Hatice Jenkins seçildi. 

Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin, birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Prof. Dr. Hatice Jenkins seçildi. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 14:53
Yaşlı Hakları Ve Ruh Sağlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Jenkıns Oldu
Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin, birinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na, Prof. Dr. Hatice Jenkins seçildi. 
Derneğin Gazimağusa’daki merkezinde  hafta sonu gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de belirlendi.
Dernekten yapılan açıklamada, şeffaflık ve hesap verilebilirliği ilke edinen ve  kuşaklar arası dayanışma söylemiyle yola çıkan derneğin her yaş ve mesleki gruptan aktif üyesi olduğu, bunlar arasında akademisyen, ekonomist, fizyoterapist, psikolog, hemşire, diyetisyen, iş insanı,  memur, avukat, bankacı ve girişimciler bulunduğu kaydedildi. 
Derneğin ilk Yönetim Kurulu Başkanı  Prof. Dr. Hatice Jenkins, Başkan Yardımcısı Semra Erel, Yönetim Kurulu asli üyeleri Emete Baylan, Emine Esen (Genel Sekreter) ve Elif Şenyücel (Veznedar) olarak seçilirken, Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise Prof. Dr. Hasan Amca, Ayşe Dönmezer, Tanem Ertanın, Fatma Özgöker ve Ayşe Özgöker oldu. 
Derneğin Denetleme Kurulu üyeleri, Bige Betin ve Arif Yurtsev, (yedek üye İpek Özden); Disiplin Kurulu üyeleri ise Senal Amca, Zehra Yeşilada, Sinem Tözün ve yedek üyesi Doç. Dr. Mürüde Çelikağ olarak belirlendi. 
JENKINS
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin toplumda büyük bir ihtiyaca hizmet etmek için kurulduğunu belirten Prof. Dr. Hatice Jenkins, “Derneğimizin amacı ülkemizdeki yaşlıların ve akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan bireylerin sesi olmak ve onların yaşam kalitesini artırmaktır. Yaşlılarımızın ve ruh sağlığı bozuk bireylerimizin sanki yaşama hakkı yokmuş gibi davranan bir devlet anlayışı ve bunu kabullenmiş bir toplum mevcuttur. Dernek olarak bu zihniyeti değiştirmeye kararlıyız. Sorunların özüne inip kalıcı çözümler üretmek için faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız” ifadelerini kullandı. 
(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı
Kıbrıs'ta Vicdani Ret İnisiyatifi Dayanışma Çağrısı Yaptı
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde 5 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
“doğu Akdeniz Politika Derneği”nin İlk Etkinliği Yarın…
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Sağlık Komitesi “Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı”nı görüştü
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tüketiciler Derneği: “Dövizdeki düşüşe paralel eşit oranda indirim bekliyoruz”
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımını Gerçekleştirdi
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
BKP: “Patates sıkıntısının nedeni plansızlıktır”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Refikoğlu: “Mesleğimize müdahale ediliyor. kaçak yapılara işletme izni veren belediyeler var”
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak
Kıral 2 gün daha tutuklu kalacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim