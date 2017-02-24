Yaşlı adam affetti, yargı affetmedi

Girne’de 2016 yılı Kasım ayında, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Kozanköy Hava Savunma Taburu’nda askerlik görevini yaptığı sırada, çarşı izninde olan ve bir markete girerek market sahibi yaşlı adamı darp ederek, çekmecedeki 320 TL parayı çalarak soygun suçunu işleyen er Mustafa Ünsal’la ilgili karar dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı.

Mahkeme, yaşlı adamın şikayetini geri çekmesini, sanığın sabıkasız ve genç bir suçlu olmasını göz önünde bulundurarak 18 ay hapis cezası vermeyi uygun buldu.

Melek Esendağlı başkanlığında Yargıç Seran Bensen ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin baktığı davada, iddia makamını Kıdemli Savcı Egemen Metay temsil etti.

Askeri cezaevinde tutuluyordu

2016 yılı Kasım ayında bu suçu işledikten sonra Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tutuklanan Mustafa Ünsal, tahkikat amaçlı 2 gün poliste tutuklu kaldıktan sonra yargılanacağı güne kadar Girne’deki Askeri Cezaevi’nde tutuluyordu. Sanık Ünsal dava süresince, asker eşliğinde Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne getiriliyordu.

Sanık bu suçu planlayarak işledi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti adına kararı okuyan Yargıç Seran Bensen, sanığın maddi durumu iyi olmadığı için bu suçu işlemeyi aklından geçirdiğini, çarşı iznine çıktığı zaman önceden keşif yaptığına dikkat çekti. Bensen, sanığın, market içerisindeki kişinin yaşlı olmasını da planlayarak, market sahibine saldırıp bedensel zarara uğratarak, bu suçu işlemesinin aleyhine bir durum olarak değerlendirildiğini aktardı.

Çalınan 320 TL nakit paranın çok fazla bir miktar olmamasını da dikkate aldıklarını kaydeden Bensen, sanığın tespit edildiğinde söz konusu paranın üzerinde bulunduğunu, polise yardımcı olarak suçunu kabul ettiğini hatırlattı.

Yargıç Bensen, bunların yanında market sahibinin şikayetini geri almasını, 20 yaşında, sabıkasız oluşunu, KKTC'de asker olarak bulunması ve kişisel durumunun da lehine bir durum olarak dikkate alındığını kaydetti.

Soygun suçunun Fasıl 155 Ceza Yasası’nın en ağır suçlarından biri olduğunun altını çizen ve ömür boyu hapislik gerektiren suçlarından bir olduğuna değinen Yargıç Bensen, bu tür suçların toplum arasında huzursuzluk ve endişe yaratan suç türlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç Seran Bensen son olarak sanıkla ilgili lehte ve aleyhte olan tüm hususları değerlendirdiklerini, sanığın kişisel durumundan önce kamu menfaatinin önemli olduğuna vurgu yaparak, sanığı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bularak, 18 ay hapis cezasına mahkûm ettiklerini açıkladı.

Düne kadar Girne’deki Askeri Cezaevi’nde tutulan Mustafa Ünsal, mahkemenin kararının ardından cezasını çekmek üzere Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ne teslim edildi.



Kıbrıs