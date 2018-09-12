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Yasemin'den cesur poz! Yılanı boynuna doladı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı fotoğrafla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Yasemin'den cesur poz! Yılanı boynuna doladı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı yılanlı fotoğrafla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:32
Yasemin'den cesur poz! Yılanı boynuna doladı

Televizyon ekranlarından bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Yasemin Allen, zehirli olup, olmadığı belli olmayan yılanı boynuna doladı. Allen, cesaret isteyen bu anları, takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.

"SİLAHLAR VE YILANLAR"

Ünlü oyuncu Yasemin Allen, sosyal medya paylaşımına "Silahlar, yılanlar ve vodka.Malezya Günlükleri" yorumunu yaptı.

VAHŞİ PİTONLA ŞOV YAPMIŞTI

Oyuncu Yasemin Allen, daha önce de çekim sırasında yakalanan vahşi bir pitonu boynuna dolamıştı. Allen, "Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı. Gün sonuna kadar tuttular, işimiz bittiğinde de bıraktılar tekrar. Arada ben de merhaba dedim. Ağzını kapatmışlardı. İşimi çok seviyorum." demişti.

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