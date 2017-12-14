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YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!

14 Aralık 2017 Perşembe 10:18
YAŞAM SAVAŞI VERİYOR!
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Bahadır AYNA

Yonca Kavşağı ile Ercan Havalimanı arasında dün saat 19.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 24 yaşındaki Murat Yoldaş ağır yaralandı.  

Murat Yoldaş LV 853 plakalı motosikleti ile Yonca Kavşağı’ndan Ercan Havalimanı’na doğru giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Anayol içerisinde kaymaya başlayan motosiklet bariyerlere çarparak durabildi.Durumu ağırKaza sonrası ağır yaralanan Murat Yoldaş Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yoldaş’ın durumun ağır olduğu ve iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Gazetemizi baskıya hazırladığımız saatte Murat Yoldaş’ın durumu ciddiyetini koruyordu.Havadis Kaynak: YAŞAM SAVAŞI VERİYOR! 

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