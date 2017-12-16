Yaşam Mücadelesi Veriyor

Lefkoşa’da dün akşam motosikletin çarptığı Hüseyin Arslan ağır yaralandı
Başkent Lefkoşa’da dün akşam Fuar alanı önünde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Arslan ağır yaralandı. Kaza, saat 20.15 sularında Hamta İslam’ın yönetimindeki PG 403 plakalı motosikletle Güzey’den Kuzey’e doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Arslan’a çarpması sonucu meydana geldi.
Ağır yaralandı
Kaza sonucu ağır yaralanan Mustafa Arslan, Doktor Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardında, Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Aydınlatma lambaları yanmıyor
Bu arada, kazanın meydana geldiği caddede aydınlatma lambalarının yanmaması dikkat çekti.
Yenibakış