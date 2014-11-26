“Yasalara Sadık Kalınsın“

ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLÜYOR

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 76 Milyon 427 bin 580 TL tutarındaki Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi görüşülüyor.

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür başkanlığında toplanan komitede, bakanlık bütçesi görüşülürken Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile bürokratları da hazır bulunuyor.

TATAR

Görüşmede ilk sözü UBP Milletvekili Ersin Tatar aldı. Su projesi ile ilgili temaslar yapıldığına dikkat çeken Tatar, bu projenin hayat bulması için çalışan gelmiş geçmiş tüm bakanlara teşekkür ederek, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dinçyürk’in de bu konu hakkında bilgi vermesini istedi.

Su projesinin tamamlanmasının ardından içte dağılımının da önemli olduğunu söyleyen Tatar, şu anda bu çalışmalardan dolayı yaşanan çevre kirliliğinin de bir an önce düzeltileceğine inandığını kaydetti.

Suyun dağıtımının Belediyelerle ilgili kısmının ne olacağının da açıklanmasını isten Tatar, Türkiye’den gelecek suyun dağılımının dikkatlice yapılması ve hoyratça kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Haspolat bölgesindeki su kaynaklarının da iyi kullanılması halinde kuraklığın kalmayacağını söyleyen Tatar, buradaki potansiyelin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığının açıklanmasını istedi.

Karpaz’da her yıl su sıkıntısı çekildiğinin bilindiğine de dikkat çeken Tatar, gerekli yatırımların önceki hükümetler tarafından yapılmamasından dolayı yaşanan sıkıntıları anlattı. Karpaz bölgesinde otellerin de bulunduğuna işaret eden Tatar, su sıkıntısının ne aşamada olduğunu merak ettiğini söyledi.

Güzelyurt bölgesinde tuzlanma olduğunun bilindiğini ve naranciyenin kaliteli olabilmesi ve pazarlanabilmesi için de bu tuzlanmanın giderilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, Türkiye’den gelecek suyun narenciyeyi kurtarmak adına ilk olarak Güzelyurt bölgesinden mi başlanacağını sordu.

Taş ocaklarına da değinin Tatar, dağların sürekli kazıldığını; bu kazıların devam etmesi için bu lisansların kimler tarafından verildiğinin açıklanmasını istedi.

Orman Dairesi ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi almak istediğini söyleyen Tatar, Meclis Başkanı Sibel Siber’in Başbakanlık döneminde Yeşilırmak yangının ardından helikoper alınacağı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “ helikopter nerdedir. Noldu?” diye sordu.

Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesi konusuna da değinen Tatar, Türkiye’den elektrik getirilmesi yönünde çalışmalarının olmasına rağmen Elektrik Kurumu’nun yeni santral alınacağı açıklamalarını eleştirerek, Girne’deki santrale halen filtre takılması konusunun gündeme gelmemesini eleştirdi.

Bet ofislerine takılan tabelaların tüm ön cepheyi kapladığını, bunun da çevre kirliği yaptığını anlatan Tatar, özellikle de anayollarındaki tabelalarının disipline edilmesini istedi.

Müşavirlere ayrılan ödenekleri de eleştiren Tatar, Bakanlıkta bulunan müşavirlerin çalıştırılması gerektiğini kaydetti.

ÖZGÜR

CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür de, Türkiye’den gelecek suyun önemine dikkat çekerek, dünyada ilk kez gerçekleşen bu projenin hedef projesi olmasından dolayı da, yapılacak çalışmalarla adanın öneminin artacağını belirtti.

Tüm dünyanın bu suyun ulaşacağı hedef ülkeyi bildiğini fakat önemli olanın, bu kaynağın etkin kullanılabilerek dünyaya örnek olabilmesi olduğunu dile getiren Özgür, parti olarak bu projeye önem verdiklerini ve yeni uygulamaların gündeme gelmesi konusunda hassas olduklarını kaydetti.

Suyun kamu malı olduğu, bu anlamda suyun kamu menfaatleri dorultusunda kullanılmasının önemine dikkat çeken Özgür, özel sektörle de işbirliği yapılmasının düşünülebileceğini söyledi.

Suyun dağıtımıyla ilgili tartışmaların olduğuna da dikkat çeken Özgür, su konusuna ilgili tüm paydaşların da müdahil olabileceğini ancak belediyelerin zor durumda olduklarını gözlemlediklerini belirterek, “suyla ilgili olarak yaşanan süreç belediyelerin borçlarını kapatma yönünde bir fırsata dönüştürülebilecek mi” sorusunun da yanıtını istedi.

Arıtma tesisi ve ana ishale hatlarıyla ilgili gerekli olanların paylaşılmasını da isteyen Özgür, özellikle suyun fiyatının da ne olacağının bilinmesi gerektiğini kaydetti.

ARABACIOĞLU

DP-UG Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, ülkeye gelecek suyun etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

Kaynakların da etkin kullanılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini dile getiren Arabacıoğlu, santrallere mazot alımıyla ilgili yapılan çalışmanın ne zaman hayata geçeceğini sordu.

Arabacıoğlu, geleceğe bırakılacak en büyük mirasın da çevre olduğunu kaydetti.

GÜRÇAĞ

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da, gerek ana caddelerde gerek ara sokaklarda atıklara rastlandığını dile getirerek, ormanlardaki atıkların da yangınlara sebebiyet verebileceğini kaydetti.

Gürçağ, sadece yasalara sadık kalmakla bu gibi sorunların çözülebileceğini söyledi.

Tabelaların ve kaldırımların yarattığı sorunlara da değinin Gürçağ, çok basit yöntemlerle bu sorunların da çözülebileceğini kaydetti.

Taş ocaklarının kanayan bir sorun olduğunu dile getiren Gürçağ, istenilmesi halinde adanın çevresinin güzelleşebileceğini belirtti.

AKANSOY

CTP-BG Milletvekili Asım Akansoy, Çevre Bakanı’ndan, çevre ve ekoloji konusunda çok ciddi atılımlar beklediğini dile getirerek, çevre konusunun siyasetin arkasında olmaması gerektiğini ve atılacak adımların da destekçisi olacaklarını kaydetti.

Siyasi partilerin çevre konusuyla ilgili mutlak uzlaşma içerisinde bulunmaları gerektiğini belirten Akansoy, gelecek olan suyla ilgili sorunun çözüldüğünü gördüğünü, suyun dağıtımının KKTC’deki ilgili kurumlar tarafından yönetileceğini de anladığını belirtti.

İlgili bakanın özellikle taşocakları konusunda radikal olması ve kimsenin gözünün yaşına bakmaması gerektiğini söyleyen Akansoy, gerekirse bu ocakların kapatılması ve çevrenin düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Akansoy, çevreye karşı hassasiyetin bilinçlendirilerek eğitimle olması gerektiğini kaydetti.

SERDAROĞLU

Bağımsız Milletvekili Esat Ergün Serdaroğlu, özellikle Teknecik Santrali’ne filtre takılmamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, bunun hala çözülmemesini eleştirdi.

Su dağıtımı, bet ofisleri, taş ocakları ve kaçak inşaatlar konusuna da değinen Serdaroğlu, özellikle Girne’deki çevre kirliliği ve bunun yarattığı pis kokuların da ne olacağının açıklanmasını istedi.

HAMZAOĞLU

CTP-BG Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, çevre konusunda yaşanan sorunlara değinerek, özellikle artıma tesisindeki sıkıntılara çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Karpaz bölgesindeki sorunlara da değinen Hamzaoğulları, bürokratların daha cesur daha net kararlar vermesini istedi.

Karpaz’da eşeklerin bölge halkına rahatsızlık verdiği yönündeki şikayetlere işaret eden Hamzaoğulları, halkın da kendince tedbirler alarak bu hayvanlara zarar verebileceği endişesini dile getirdi.