Yasal Cinayet!

Bu ülkede yaşananları anlamak hatta yorumlamak gerçekten çok zor. KKTC öyle bir ülke ki her isteyen her istediğini arzu ettiği şekilde yapabiliyor, yasa varmış kural varmış bunların ne hükmü ne de yaptırımı söz konusu değil, burada as olan hangi dayınız veya amcanız olduğudur. İnsan yaşamının kutsal olduğunu yazar tüm din kitapları, bu saptama doğrudur ancak bir koşulla “Bu kurallar KKTC’de geçerli değildir” notunu da yanına düşmek kaydıylaPeşinen ifade etmekte fayda var, bu yazının amacı “Yargısız infaz” yapmak ve birilerini karalamak değil, bu yazıyla amaçladığımız bugüne kadar doktor hatası veya tıbbi ihmal sonucu yaşamını yitiren onlarca insanımızın akıbetleri konusunda hep susmayı veya topu başkalarına atmayı tercih edenlerin biraz olsun vicdani muhasebelerini yapmalarını zorlamak. Hafta sonuna maalesef acı bir haberle uyandık. Henüz 38 yaşında 2 çocuk annesi bir kadın özel bir hastanede bir operasyon geçiriyor ve bu insanımız sağlıklı bir şekilde girdiği ameliyathaneden yaşamını yitirmiş bir şekilde çıkıyor.*****Burada hemen akla gelen ilk soru bu iş bu kadar basit mi? Oluyor. Gerçekten bu iş bu kadar basit mi?. Doktor olmamamıza karşın herkesin bildiği üzere her operasyon öncesi ameliyat masasına yatacak hastaya birtakım tetkikler yapıldığı yönünde. O zaman sormak lazım Anıl Aktunçlar adlı vatandaşımıza söz konusu operasyon öncesi gerekli tahliller yapıldı mı? . Bu sorunun yanıtı eğer”Evet”se o zaman vatandaşımızın ameliyathanede ölmesinin nedeni ya doktor hatası ya da tıbbi ihmaldir. Benzeri bir olay geçen yıl Fikri Orakcıoğlu adlı vatandaşımızın da başına gelmiş ve merhum sağlıklı bir şekilde girdiği operasyondan maalesef hayatını kaybederek çıkmıştı.******O günlerde de gazete olarak en ince ayrıntısına kadar yayınlarımızı sürdürmüş ve yetkilileri açıklama yapmaya çağırmıştık. Orakçıoğlu hayatını kaybetmesinin ardından toprağa verilmiş ancak ailesinin ısrarları sonucu mezarından çıkarılan ceset üzerinde otopsi yapılmıştı. Orakçıoğlu’ndan alınan örnekler de aynen Anıl Aktunçlar’da olduğu gibi İstanbul Adli Tıbba gönderilmişti. Peki sonuç?. Sonuç, Orakçıoğlu’nun otopsi sonuçları şu an KKTC’de ve bu konuda sağlıklı bir açıklama yok. Biraz argo olacak ancak ülkeyi yöneten siyasi erkin en büyük özelliği herhangi olağnüstü bir durum karşısında “Sin da gülle geçsin” politikası yürütmek.*****Anıl Aktunçlar kardeşimizin de otopsi sonuçları şu an İstanbul’da ve oradan gelecek sonuç merhumenin hayatını nasıl kaybettiğini belirleyecek. Sağlık Bakanı Sucuoğlu olay günü Bakanlık ve Tabipler Birliği’nin olayı araştıracak ortak bir komite oluşturulduğunu açıkladı. Buradan Sn. Bakana aktarmak istediğimiz birkaç nokta söz konusu. Sn. Sucuoğlu, toplum sizi her şeyden önce Hipokrat yeminine bağlı ciddi ve güvenilir bir hekim olarak bilmekte, siyasi kimliğini ise esas kimliğinizden sonra gelmekte. Biz Yeni Bakış Gazetesi olarak aynen Orakçıoğlu olayında olduğu gibi Anıl Aktunçlar kaybında da bu acı olayın peşini bırakmayacağımızı ve sorumlu gazetecilik gereği yayınlarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz.*****Şu çok net bilinmelidir Aktunçlar olayı belki ilk değil ancak son olmalıdır. Bu ülkede bu tür olayların bir daha yaşanmaması için özel hastanesinden, sağlık ocağına her birim sürekli denetlenmelidir. Altyapı, teknik donanım, sağlık çalışanı ve hekim profili ve yeterliliğini denetlemek KKTC devletinin uhdesindedir, bu ülkede birileri sırf para kazanacak diye her diktiği binaya hastane diyemez. KKTC’de İnsan sağlığı bu kadar ucuz ve bu kadar sahipsiz değildir. Yazımızın sonunda başta Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, ilgili tüm sağlık örgütleri ve hükümete çağrıda bulunup diyoruz ki bu menfur olayın nedenlerini bir an önce sonuca ulaştırıp kamuoyuyla paylaşın çünkü bu Yasal Cinayetin vebalini hiçbiriniz ödeyemeyeceksiniz !