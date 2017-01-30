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30 Ocak 2017 Pazartesi 06:51

Yarıyıl Tatili Çarşamba Başlıyor

Yarıyıl Tatili Çarşamba Başlıyor
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YARIN KARNELER DAĞITILACAK. 16 ŞUBAT’TA DERS BAŞI YAPILACAK

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı anaokul, ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı’nın ilk yarıyılı yarın, karnelerin dağıtılmasıyla sona eriyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan elde edilen bilgiye göre, yarıyıl tatili çarşamba günü başlayacak. Öğrenciler 16 Şubat Perşembe günü ders başı yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı ilkokullarda toplam 23 bin 355 öğrenci, orta dereceli okullarda ise 23 bin 226 öğrenci karne alacak.

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