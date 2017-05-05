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05 Mayıs 2017 Cuma 13:14

Yarın Yer Yer Yağmur Bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Yarın Yer Yer Yağmur Bekleniyor
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 : Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle havanın yarın az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli olacağı belirtildi.

Hava, Pazardan itibaren cumaya kadar ise az veya parçalı bulutu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 29 – 32, sahillerde ise 25 – 28 derece santigrat dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgâr, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

(RU/ÖK)

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