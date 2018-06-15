Yarın Öğleden Sonra Yer Yer Sağanak Yağmur Bekleniyor

Lefkoşa, 15 Haziran 18 (.): Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre, yarın öğleden sonra ve Pazartesi ile Salı günleri yer yer sağanak yağmur bekleniyor.





Hava sıcaklığı ise, iç kesimlerde 32 – 35 ºC, sahillerde 28 – 31 ºC dolaylarında seyredecek.Meteoroloji Dairesi’nin 22 Haziran’a kadarki süreçle ilgili raporuna göre, bölgemiz alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.Yarın parçalı bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçerken; Pazartesi ve Salı günleri zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak. Ardından gelecek günler daha çok az bulutlu geçecek.Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette; yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esecek.(HA)