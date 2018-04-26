Yarın Lefkoşa’da Dönüşümlü Elektrik Kesintileri Yapılacak





Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Lefkoşa Orta Gerilim Şebekesinde yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle; 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanacak.Yenişehir bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve civarı, Lefkoşa Surlariçi bölgesi, Atleks Sanverler Ortaokulu civarı, Şht. Mustafa Ruso Caddesi civarı (Muhtar Yusuf Galeria ile Soyak Evleri arası bölge), K. Kaymaklı’nın bir bölümü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve civarı, Osmanpaşa Caddesi, Kumsal Parkı ile İngiliz Elçiliği arasındaki bölge ile civar sokaklar, Merit Otel ve civarı, Golden Tulip Otel ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın elektrik enerjisi dönüşümlü olarak kesilecek.KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, dönüşümlü kesinti süresinin her bölge için yaklaşık 45 dakika olması bekleniyor.(RU/ŞEB)