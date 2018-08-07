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Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. Yıldönümü... Erenköy Şehitleri İçin 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif Okutulacak

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıldönümü... Direnişte şehit düşenler için 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif okutulacak.

Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. Yıldönümü... Erenköy Şehitleri İçin 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif Okutulacak

Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıldönümü... Direnişte şehit düşenler için 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif okutulacak.

07 Ağustos 2018 Salı 09:25
Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. Yıldönümü... Erenköy Şehitleri İçin 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif Okutulacak
Lefkoşa, 7 Ağustos 18 : Yarın 8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 54. yıldönümü... Direnişte şehit düşenler için 10 Ağustos’ta Mevlid-i Şerif okutulacak.

Şehitlerin hayatta olan silah arkadaşları adına Gürsel İnsel tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 Ağustos günü Lefkoşa ve diğer merkez camilerde Cuma Namazı’ndan sonra Mevlid-i Şerif okutulacak.

(SEL)

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