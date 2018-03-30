YARIN VE PAZAR GÜNÜ MERKEZİ CEZAEVİ’NDE DIŞTAN BİTİRME SINAVLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Mahkumların, Rehabilitasyonu ve Yeniden Topluma Kazandırılması Projesi kapsamında lise ve ortaokul dıştan bitirme sınavları bu hafta sonu Merkezi Cezaevi’nde yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, öğrenimlerine devam etmek isteyen mahkumlara gardiyanlar Ali Gümüşay, Ahmet Durak ve Sercan Osmanoğlu tarafından verilen eğitimle hazırlanılan sınava 31 mahkum girecek.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, başlatılan projenin, düzenlenen çeşitli eğitim ve aktivitelerin yanısıra, verilen psikolojik destekle mahkumları topluma yararlı bireyler haline getirmeyi amaçladığını belirterek “Bunun yanı sıra, suçtan uzaklaşmaları da hedeflenmektedir” dedi.

Baybars, mahkumlara yönelik eğitimlerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti.