Yarın ve Çarşamba Kar Bekleniyor

EN SOĞUK GÜN BUGÜN… SELVİLİ TEPE’DE 10 CM KAR BİRİKTİ

YARINDAN İTİBAREN HAVA SICAKLIĞI KISMEN ARTACAK… SABAH DON, DOĞU KESİMLERDE SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

BURAN: “ETKİLİ YAĞIŞ OLMADI VE ŞUBATTA DA BEKLENMİYOR”

Kutuplar üzerinden gelen soğuk hava dünden itibaren bölgeyi etkisi altına aldı. Yüksek yerlere kar yağarken, Selvili Tepe’de 10 cm civarında kar birikti.

Hava sıcaklığı bugün ortalama 6-9, gece 2 derece. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6-7 derece altında. “En soğuk gün bugün” diyen Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, soğuk havayla birlikte kuvvetli rüzgarın da etkisi kaybedeceğini söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Daire Müdürü Raif İlker Buran, yarından itibaren hava sıcaklığının kısmen artacağını, hafta sonuna 14-17 derece dolaylarına kadar çıkacağını bildirdi.

Buran, yarın ve çarşamba sabah doğu kesimlerde yer yer sağanak ve kar yağışı beklendiğini de kaydetti.

“Kuvvetli don” uyarısının kuvvetli rüzgar nedeniyle gerçekleşmediğini belirten Buran, yarından itibaren 2 gün için de don konusunda dikkatli olunmasını önerdi.

Bir soruya karşılık, olumsuz hava koşullarına rağmen nem oranının düşük olması nedeniyle etkili yağış olmadığına dikkat çeken Buran, önümüzdeki günlerde, hatta şubat ayında da kayda değer yağış beklenmediğini ekledi.

Meteoroloji Dairesi’nin bugünkü raporuna göre, sabah 08.00 itibarıyla son 24 saatte KKTC genelinde metrekareye 1 ile 8 kg arasında yağış kaydedildi. En fazla yağış 6-8 kg ile Gemikonağı-Lefke bölgesine düştü.















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