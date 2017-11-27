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27 Kasım 2017 Pazartesi 13:57

YARIN VE ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.

YARIN VE ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞMUR BEKLENİYOR
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Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın ve çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Kasım-4 Aralık tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, perşembeden sonra ise hava genellikle parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk yarısı güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, ikinci yarısında ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.  
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