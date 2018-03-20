YARIN ULUSLARARASI IRKÇILIK KARŞITI GÜNÜ…

KISA VE MHD, IRKÇILIK VE MİLLİYETÇİLİK KARŞITI EYLEM DÜZENLEYECEK



Mülteci Hakları Derneği, 21 Mart Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Gün nedeniyle Eşitlik, Destek ve Irkçılığa Karşı Hareket (KISA) ile birlikte yarın Lokmacı’da “Irkçılığa Hayır De – Milliyetçiliğe Hayır De – Çözüme Evet” isimli etkinlik düzenleyecek.



Dernekten yapılan açıklamada, Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde yapılan son seçimlerin sonuçlarının, “Kıbrıs sorununda devam eden açmaz ve hidrokarbonlar üzerinden yürütülen tehlikeli oyunların ırkçı şiddet ve nefret suçları, milliyetçilik ve aşırı sağ, neo-nazizm ve faşizmi yükselttiği” savunuldu.



Bu durumu tersine çevirmek için ırkçılık, milliyetçilik ve onlar adına işlenen suçlarla mücadele amacıyla kapsamlı bir eylem planının geliştirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “ırkçı şiddet ve nefret suçları içeren olaylara derhal ve etkili tepki gösterilmesi, bu olayların suçlularına örnek niteliğinde cezalar verilmesi, kökenleri veya diğer farklılıkları ne olursa olsun göçmen ve mültecilerin entegre edilmesi için insan hakları, ekonomik ve sosyal haklara erişimi de içeren kapsamlı plan geliştirilmesi ve iki liderin de Kıbrıs sorunun çözümü için müzakereleri derhal yeniden başlatması” çağrısında bulunuldu.



KISA’nın da üye olduğu UNITED for Intercultural Action tarafından organize edilen Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası çerçevesinde yarın saat 16.00’da başlayacak etkinliğin, “yoldan geçenlerin ırkçılık ve milliyetçilik karşıtı pankartları tutarken fotoğraflarının çekilmesi ve Facebook’a yüklenmesi” şeklinde yapılacağı belirtildi.