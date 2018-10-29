ADEM İÇİN CUMHURİYET MECLİSİ’NDE TÖREN DÜZENLENECEK



Cumhuriyetçi Türk Partisi eski milletvekillerinden, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından Sonay Adem, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Bu sabah tedavi gördüğü Gazimağusa Hastanesi’nde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Sonay Adem uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Adem için, yarın sabah saat 09.30’da Cumhuriyet Meclis’i bahçesinde tören düzenlenecek. Adem, ardından Gazimağusa’da son yolculuğuna uğurlanacak.

SONAY ADEM

Sonay Adem, 1957 yılında Baf’ta doğdu. 1975 yılında Güzelyurt Kurtuluş Lisesi’nden mezun oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini yarım bırakarak Kıbrıs’a döndü.

İstanbul’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde okurken, politik nedenlerden ötürü öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Ardından, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’ndeki öğrenimini tamamlayarak İktisat bölümünden mezun oldu. İstanbul Kıbrıslılar Öğrenim ve Kültür Derneği’nde yöneticilik yaptı.

Kıbrıs’a döndükten sonra CTP’nin örgütlenmesinde önemli görevler yaptı. CTP’nin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 1980 yılından itibaren Parti Meclisi üyeliği, 1984-2004 yılları arasında da 20 yıl süre ile Mağusa İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

Adem, 1993’te Erken Genel Seçimlerinde CTP’den milletvekili seçilerek meclise girdi.

6 Aralık 1998’de Genel Seçimlerinde de aynı partiden seçime girerek başarısını tekrarlayan Adem, 14 Aralık 2003 Genel Seçimleri’nde de Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Gazimağusa milletvekili seçilmeyi başardı.

20 Şubat 2005 Erken Genel Seçimleri’nde tekrar Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den milletvekili seçilen Adem, 28 Nisan 2005 tarihli CTP-BG- Demokrat Parti Koalisyon hükümetine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oldu.

Sonay Adem, 2017’de CTP’den istifa ederek Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçlere katıldı.

Sonay Adem, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Sekreterliği görevini yürütüyordu.

Evli ve üç çocuk babasıydı.

