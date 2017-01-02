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02 Ocak 2017 Pazartesi 12:14

YARIN SABAH YER YER DON OLAYI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

YARIN SABAH YER YER DON OLAYI BEKLENİYOR
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YARIN SABAH YER YER DON OLAYI BEKLENİYOR

HAFTA BOYUNCA  YAĞMUR VAR

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede KKTC’nin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiğini açıkladı.

Bu meteorolojik durum nedeniyle hava yarın, parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak. Sabah saatleri iç kesimlerde yer yer don olayı bekleniyor.


4 Ocak Çarşamba hava parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, 5 Ocak Perşembe parçalı çok bulutlu zamanla yağmurlu, 6 Ocak Cuma parçalı bulutlu olacak.

Cumartesi, hava parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar ve Pazartesi parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Söz konusu periyotta en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 14 - 17 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı, Salı günü Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette Perşembe ve Cuma günleri ise yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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Don OlayıYagmur
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