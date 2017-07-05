Yarın Sabah Saatlerinde Sis Bekleniyor

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 38 – 41; sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 6 – 12 Temmuz dönemini kapsayan raporuna göre KKTC, belirtilen süre içerisinde genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak, hava genellikle açık olacak.

Havanın yarın açık az bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli olması bekleniyor.

Havanın yarın açık az bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sisli olması bekleniyor.