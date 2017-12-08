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08 Aralık 2017 Cuma 13:21

YARIN SABAH DON OLAYI BEKLENİYOR

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.

YARIN SABAH DON OLAYI BEKLENİYOR
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre yarın sabah saatlerinde don olayı bekleniyor.
Dairenin 09 – 15 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre bölge genellikle yüksek basınç sistemi ile serin ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Yarın sabah saatlerinde hafif don olayı yaşanacak. Pazar ve pazartesi günü hava parçalı çok bulutlu olacak. Salı ve Çarşamba günü ise sabah saatlerinde sis bekleniyor.
İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgâr genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. 
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