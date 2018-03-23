YARIN SABAH BİRÇOK KÖY VE BÖLGEYE ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın 05:30 ile 08:00 saatleri arası, birçok köy ve bölgeye elektrik enerjisi verilemeyeceğini açıkladı.



Açıklamaya göre, elektrik şebekesinde yapılacak çalışmalardan kaynaklanacak kesintiden, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Görneç, Serdarlı, Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Başpınar, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya, Gazikoy, Paşaköy, Akıncılar, Ercan Havalimanı ve Kırkların bir bölümü etkilenecek.