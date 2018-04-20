HAVA SICAKLIĞI DA İÇ KESİMLERDE BİRKAÇ DERECE DÜŞECEK

: KKTC’de yarın öğlen saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı da iç kesimlerde birkaç derece düşecek, sonraki günlerde yeniden yükselecek.Meteoroloji Dairesi’nin 21– 27 Nisan tarihlerini kapsayanna göre, belirtilen süre içerisinde KKTC’nin genellikle alçak basınç sistemi ile periyodun ilk günü üst atmosferdeki serin ve nemli, diğer günlerde ise ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.Rapora göre yarın parçalı bulutlu öğle saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri açık ve az bulutlu; Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise parçalı bulutlu geçecek.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde periyodun ilk iki günü 24 – 27; diğer günlerde ise28 - 31 derece; sahillerde ise periyot boyunca 22 – 25 derece dolaylarında seyredecek.Rüzgar ise genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.