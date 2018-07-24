Yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 10:00 saatleri arasında Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.
Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 10:00 saatleri arasında Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.