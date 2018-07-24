Yarın o bölgelerde elektrikler kesilecek...

Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 ile 10:00 saatleri arasında Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

