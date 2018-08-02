Yarın hangi bölgeler elektrik kesintisine uğrayacak?



Gazimağusa bölgesindeki bazı köylerde yarın 2 ve 3 saatlik elektrik kesintisi olacak.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-12.00 arasında Yıldırım, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi köyünün bir kısmı, Sınırüstü, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk’ta elektrikler kesik olacak.

Yine orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-11.00 arasında ise Turunçlu, Kurudere ve bölgedeki su kuyularına elektrik verilemeyecek.



