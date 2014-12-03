Yarın Günün İlk Saatlerinde Yağmur Bekleniyor…

KKTC’de yarın günün ilk saatlerinde yer yer yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Aralık tarihlerini kapsayan raporuna göre, KKTC periyodun ilk yarısında ılık ve nemli, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Rapora göre, yarın parçalı çok bulutlu, günün ilk saatleri yer yer yağmurlu, öğleden sonra az bulutlu, Cuma ve Cumartesi günleri parçalı bulutlu; Pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; Salı ve Çarşamba günleri parçalı çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde periyodun ilk yarısında 21 – 23; ikinci yarısında ise 18 – 20 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk yarısında Kuzey ve Doğu, ikinci yarısında ise Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.