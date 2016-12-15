Yarın Grev Var

Sendikal Platform, yarın Lefkoşa’da örgütlü olduğu kamu işyerleri ve okullarda grev uygulayacak ve bazı eylemler yapacak.

DAĞ YOLUNDAKİ KAZA YERİNDE KIRMIZI KARANFİLLİ YOL KAPAMA VE ANMA EYLEMİ DÜZENLENECEK

MECLİS’E GİDİLEREK HÜKÜMETE GÜVENSİZLİK ÖNERGESİ VERİLMESİ; 3 BAKANA DA SORUŞTURMA AÇILMASI İÇİN MUHALEFETTEN İMZA TOPLANACAK

Sendikal Platform, yarın Lefkoşa’da örgütlü olduğu kamu işyerleri ve okullarda grev uygulayacak ve bazı eylemler yapacak.

Sendikal Platform, Lefkoşa’daki tam gün grev sırasında saat 10.00’da Girne-Değirmenlik dağ yolunda ölümlü kazanın meydana geldiği yerde eylem düzenleyecek; saat 12.00’de ise hükümet için güvensizlik önergesi ve 3 bakan hakkında soruşturma açılması amacıyla Meclis’e giderek muhalefet milletvekillerinden imza toplayacak.

İstanbul’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle çarşamba günü için açıkladığı grev kararını geri alan Sendikal Platform içindeki sendikalar, yarın Lefkoşa bölgesinde örgütlü bulundukları işyerlerinde greve gidecek.

KAZA YERİNDE KIRMIZI KARANFİLLİ YOL KAPAMA VE ANMA EYLEMİ

Sendika yöneticileri, greve katılacak üyeleriyle topluca yarın saat 10.00’da Girne-Değirmenlik dağ yolunda 29 Kasım’daki ölümlü trafik kazasının meydana geldiği yere giderek, kırmızı karanfil bırakılacak, kazada hayatını kaybedenleri anacak.

Eylem sırasında yol bir saatliğine trafiğe kapatılacak.

Buradaki eylemin ardından Sendikal Platform’a bağlı sendika yöneticileri saat 12.00’de Meclis’e gidecek ve hükümete güvensizlik önergesi verilmesi ve 3 bakan hakkında soruşturma açılması için muhalefet partileriyle görüşecek.

Sendikal Platform, eylemle ilgili salı günkü açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

“Sendikal Platform, dünya saatini ortadan kaldırarak, ülkenin tümünü kaosa sokan anlayışa karşı mücadele etmeye devam edecek; çalışma izinsiz işçi çalıştırılmasına göz yuman Çalışma Bakanı’na, sözleşmesiz, güvencesiz otobüslerle öğrenci taşınmasına göz yuman Eğitim Bakanı’na ve alt yapısı yetersiz yollarda hiçbir önlem alınmadan yolun kullanılmasına izin veren Ulaştırma Bakanı’na Meclis soruşturması açılmasına yönelik hazırladığı metni KKTC Meclisi’ndeki muhalif partilerin imzasına sunulacaktır.

Ayrıca Sendikal Platform içerisindeki sendikalar, kendi işyerlerinde hükümetin yarattığı sorunlar ve kaosa bağlı olarak kendine özgü eylemlerine devam edecektir.”

KTOEÖS LEFKOŞA MERKEZ OKULLARINDA 08.00-13.00’TE GREVDE

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın Lefkoşa merkez okullarında 08.00 – 13.00 saatleri arasında grev ve eylemde olacağını duyurdu.

Grev; Lefkoşa Türk Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Demokrasi Ortaokulu, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Türk Maarif Koleji, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Atleks Sanverler Ortaokulu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bayraktar Ortaokulu, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ve Bayraktar Türk Maarif Koleji’nde yapılacak.

KTOEÖS açıklamasında “Dünya saatine geri dönülmesi için, yaşanan cinayetlerin sorumlularının hesap vermesi için, alınmayan önlemler için, yol güvenliği için, yetkilileri uyarmak için, insanca yaşam için, canlarımızı artık kaybetmemek için sendikal gücümüzle, kararlılığımızla, birlik ve bütünlüğümüzle mücadelemize devam ediyoruz” denildi.

KTOEÖS üyelerinin 09.00'da sendikada toplanarak otobüslerle 10.00'da Girne dağ yolunda kaza yerinde olacağı ve kazada hayatını kaybedenleri anacağı, alınmayan önlemler nedeniyle hükümeti protesto ederek 1 saat yolu kapatacağı belirtildi.

KTAMS

Öte yandan KTAMS da üyelerini, yarın 09.00’da sendikada toplanmaya ve 09.30’da kaza yerindeki anma etkinliğine otobüslerle gitmek için yola çıkmaya çağırdı.