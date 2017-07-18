Yarın Gece ‘Şafak Nöbeti’ Tutulacak

Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece ‘Şafak Nöbeti’ tutulacağını duyurdu.

Organizasyon Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik; Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını kullanarak Ada’da bozulan ve Kıbrıs Türkleri’nin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan düzene müdahale için çıkarma yaptığı yer olan Alsancak, Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

‘Şafak Nöbeti’nin bu yıl; “Hem tarihimize, hem sahilimize sahip çıkıyoruz” sloganıyla, her yıl olduğundan daha anlamlı bir içerikle ve sadece şehitleri anma, gazilere selam ve saygılar yollama için değil, sahile dikilen gözlere de set çekmek için tutulacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Adamıza Türk Askeri’nin ilk kez adım attığı, Mücahit ile kucaklaştığı, kanını döktüğü, canını verdiği sahil hep bizim kalsın diye tutulacak. Tek tek her Kıbrıslı Türkün Yavuz Çıkarma Plajı’nda hakkı vardır, onu koruma borcu vardır bilinciyle tutulacak. 40 yıl da, 50 yıl da, 100 yıl da geçse, nöbetimizi Türk askerinin umudu ilk kez yeşerttiği yerde tutabilelim diye, kurtuluş destanının yazılmaya başlandığı yerde tutulacak.”

PROGRAM

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 43’üncü yıldönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek ‘Şafak Nöbeti’ etkinlik organizasyonu saat 21:30’da bayraklarla alana gelinmesi ile başlayacak. Saat 22:00’de İstiklal Marşı, 22:15’te Bursa Mehter Takımı gösterisi ve 23:00’te Rafet El Roman konseri yer alacak. Saat 00:30’da geleneksel meşale yürüyüşünün ardından sahildeki sessiz saygı bekleyişine geçilecek. 02:30’da ise Özel Kuvvetler çıkarma plajına temsili çıkarma yapacak ve sahilde Mücahitlerle kucaklaşacak. Şafak Nöbeti, havai fişek gösterisi, sabah ezanı, ilahi ve duaların okunmasının ardından sona erecek.