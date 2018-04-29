Yarın Gece Berat Kandili…Atalay Bu Gecenin İnsanlığın Barış Ve Huzuruna Vesile Olmasını Diledi

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, pazartesi gününü salı gününe bağlayan gecenin, içtenlikle yapılan duaların karşılık bulacağının müjdelendiği af ve mağfiret gecesi olarak kabul edilen kurtuluş, af ve arınma gibi anlamlara gelen Berat Gecesi olduğunu kaydetti.



Şâban Ayı’nın on beşinci gecesinde, Allah’ın affı ve bağışlaması ile günahlardan kurtulacağı umularak Müslümanlarca bu geceye Berat Gecesi dendiğini belirten Atalay, müminlerin asırlardır bu geceyi, hata ve günahlardan tövbe ederek kurtulma, Yüce Allah’ın rızasını ve yardımını kazanmak için inananların önüne açılmış fırsat kapısı olarak gördüğünü, hayatın seyri içerisinde ortaya çıkan manevi hasarları onarmaya gayret gösterildiğini belirtti.



Atalay yayınladığı Berat Kandili mesajında, bütün kandiller gibi Berat Kandili’nin de insanın kendisine, ailesine, ülkeye, insanlığa ve çevresine karşı sorumluluklarını ve görevlerini hatırlatan, insan olmanın yüklediği bu görev ve sorumlulukları yerine getirip getirmediğini kontrol etme imkânı sunan istisnai zaman dilimleri olduğunu hatırlattı.



Atalay şöyle devam etti:



“Bu zaman dilimlerinin rahmet ve bereketinden hakkıyla faydalanabilmek için hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim'i okumalı, anlamalı, öngördüğü biçimde yaşamaya özen göstermeliyiz. Bu gecelerin tam manasıyla tadına varabilmenin, kutsal kitabımız Kur’an’ın en doğru uygulayıcısı olan Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in işaret ettiği, evrensel ahlaki değerleri yaşamımıza dahil etmekle mümkün olacağını unutmamalıyız.



Bu gecede kendimiz, ailemiz, ülkemiz için bol bol dua etmeli, yıllardır savaş ve terörün kıskacında inleyen, bir Ramazan’a daha zulüm altında, gayr-i insani şartlarda girmeye mecbur kalan milyonlarca mazlumu hatırlamalı, onların hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen bütün imkânları seferber etmeliyiz.Bu duygularla, halkımızın ve bütün İslam âleminin Berat Kandili’ni kutluyor, bu gecenin insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diliyor, Allah’a açılan ellerin rahmetle dolmasına, edilen tövbe ve duaların kabulüne vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.”BERAT KANDİLİ PROGRAMI TV’DEN CANLI YAYINLANACAKBu arada, Osman Fazıl Polat Paşa Camii’ndeakşam 20.15’te başlayacak Berat Kandili Programının BRT TV’den canlı yayınlanacağı da bildirildi.