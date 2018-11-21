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Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Yarın elektrik kesintisi yapılacak

21 Kasım 2018 Çarşamba 18:49
Yarın elektrik kesintisi yapılacak

Güzelyurt’un bir çok köy ve bölgesiyle, Lefke’ye bağlı bazı yerlerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek Güzelyurt Bölge Amirliği açıklamasına göre, yarın, Güneşköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım – onarım çalışması nedeniyle sabah 09:00 ile öğleden sonra yaklaşık 14:00 saatleri arasında şu bölge, köy ve tesislerde elektrik kesik olacak; “Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarı, Gülkent Yurtları, Kıbrıs Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Güzelyurt Sanayi ve Terminal Bölgesi, Güzelyurt Akçay Yolu, Güzelyurt Bostancı Yolu, Akçay, Zümrütköy, Yukarı Bostancı ve Bostancı Sınır Kapısı, Güneşköy, Aydınköy, Gaziveren, Afrodit Sitesi, Gaziveren Su Motorları, Gaziveren Futbol Sahası bölgesi ve Doğancı Kavşağı, Güzelyurt Açık Pazar, Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Çevre Yolu, Güzelyurt Mevlevi Anayolu, Güzelyurt Çarşı – Güzelyurt, Kumköy Anayolu, Kumköy, Kumköy Su Motorları, Güzelyurt Belediyesi Arıtma Tesisi, Lefke Avrupa Üniversitesi Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Veteriner Dairesi ve Tarım Dairesi Bölgesi, Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Güzelyurt-Bostancı yolu ve bölgedeki su motorları.” 

Son Güncelleme: 22.11.2018 00:57
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